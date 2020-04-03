Перед христианским праздником Пасха в Житомире ритуальные паски будут освящать на хлебозаводах, чтобы, купив их в магазине, люди не несли их в храмы.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Такое решение приняла городская власть в связи с карантином, чтобы избежать скопления людей.

“Для того, чтобы вы могли получить освященные паски, на всех производствах, это и Бердичев, Новоград-Волынский и Житомир, мы освятим эти паски. В торговых сетях можно будет купить сразу освященные паски”, – рассказал он.

Кроме того, чтобы не подвергать людей опасности, будут организованы прямые трансляции пасхальных богослужений на местных телеканалах, не будут добавлять ночной городской транспорт, ограничат для посещения кладбища, находящихся на территории Житомирского городского ОТГ, движение легковых автомобилей там будет запрещено.

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