Мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що поки в місті не відновлюватимуть роботу ринків, аби не допустити поширення коронавірусу.

Про це він написав в Facebook.

“Ми не бачимо поки можливості відкрити ринки. Це призведе до великого скупчення людей в одному місці і знову перевантажить громадський транспорт”, – заявив він.

За словами мера, поки вони не можуть гарантувати безпеку городянам.

Сухомлин додав, що ситуація з підтвердженням COVID-19 в Житомирі краще, ніж в інших регіонах і має такою і залишитися.

Напередодні повідомлялося, що МОЗ визначило умови, при виконанні яких продуктовим ринкам дозволено відновити роботу під час карантину.

Згідно з постановою міністерства, ринки можуть працювати при дотриманні наступних умов: 1) зареєстрований оператор ринку харчових продуктів; 2) перебування не більше ніж одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі ринку; 3) передбачена можливість забезпечення відстані між покупцями в чергах не менше 1,5 метра.

Крім того, необхідно забезпечити персонал і покупців засобами індивідуального захисту.