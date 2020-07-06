Про це повідомляється у Facebook 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.
“Вечері, 5 липня 2020 року, під час вечірньої перевірки стало відомо про відсутність військовослужбовця строкової служби, 2001 року народження”, – йдеться в повідомленні.
Тіло військовослужбовця без ознак життя виявили повішеним на відчуженій території.
За попередньою інформацією, строковик покінчив з життям через нероздільне кохання.
- Раніше повідомлялося, що в одній з військових частин у Львівській області застрелили військовослужбовця.