Про це повідомили на сайті “Антирейтинг”. Деталі нападу постраждалий журналіст Олександр Крижанівський розповів у коментарі місцевому виданню Житомир.info.

“Наша знімальна група вже вдруге стає об’єктом нападу, але цього разу правоохоронці відреагували набагато швидше. Знімальна група видання “Антирейтинг” проводила у Житомирі розслідування щодо забудови комунальної землі на березі річки Тетерів. Як це буває – розкішне майно знаходиться під охороною, і охорона агресивно налаштована щодо журналістів”, — повідомили журналісти та опублікували відео нападу.

Охоронець спершу нецензурно лаявся на журналіста Крижанівського та оператора, а після перейшов до використання кулаків та палиці.

Інцидент стався під час фільмування біля будинку, де проживає депутат Житомирської міської ради та голова бюджетної комісії Юрій Мойсеєв. Депутат підтвердив, що мешкає в цьому незадекларованому будинку близько 2 місяців. Те, що будинок належить Мойсеєву, підтвердив і охоронець, що вчинив напад.

Журналісти не зверталися до поліції, однак кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито.

“Ніхто не постраждав, я з оператором не ризикували життям і пішли звідти. Поліцію я не викликав. Інформацію про цю ситуацію опублікував в себе в соцмережах, після чого мені зателефонували з прокуратури й повідомили, що відкрили справу”, – зазначив Крижанівський.

Повідомлення про відкриття кримінального провадження з’явилося на сторінках місцевої прокуратури.