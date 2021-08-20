Про це повідомили на сайті “Антирейтинг”. Деталі нападу постраждалий журналіст Олександр Крижанівський розповів у коментарі місцевому виданню Житомир.info.
“Наша знімальна група вже вдруге стає об’єктом нападу, але цього разу правоохоронці відреагували набагато швидше. Знімальна група видання “Антирейтинг” проводила у Житомирі розслідування щодо забудови комунальної землі на березі річки Тетерів. Як це буває – розкішне майно знаходиться під охороною, і охорона агресивно налаштована щодо журналістів”, — повідомили журналісти та опублікували відео нападу.
Охоронець спершу нецензурно лаявся на журналіста Крижанівського та оператора, а після перейшов до використання кулаків та палиці.
Інцидент стався під час фільмування біля будинку, де проживає депутат Житомирської міської ради та голова бюджетної комісії Юрій Мойсеєв. Депутат підтвердив, що мешкає в цьому незадекларованому будинку близько 2 місяців. Те, що будинок належить Мойсеєву, підтвердив і охоронець, що вчинив напад.
В Житомирі на журналістів вчинив напад ймовірний охоронець депутатського будинку під час зйомок сюжету про забудови на березі річки Тетерів. pic.twitter.com/XERi59UZUu
— Букви (@Bykvu) August 20, 2021
Журналісти не зверталися до поліції, однак кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито.
“Ніхто не постраждав, я з оператором не ризикували життям і пішли звідти. Поліцію я не викликав. Інформацію про цю ситуацію опублікував в себе в соцмережах, після чого мені зателефонували з прокуратури й повідомили, що відкрили справу”, – зазначив Крижанівський.
Повідомлення про відкриття кримінального провадження з’явилося на сторінках місцевої прокуратури.
- Раніше повідомлялося, що у Житомирі в ніч на 15 серпня група невідомих побила головного редактора однієї з місцевих газет.
- 21 липня та 14 серпня жертвою нападу ставав фотокореспондент видання #Букви Олександр Кужельний. Двом підозрюваним у другому нападі обрано запобіжні заходи, щодо ініціатора нападу правоохоронці відмовляються розпочинати кримінальне провадження.
- У липні експерти Інституту масової інформації (ІМІ) зафіксували 14 порушень свободи слова в Україні. З них 13 – фізична агресія проти журналістів.
- Про це, що не так із безпекою журналістів, чому вони вийшли на протест і до чого тут Міністерство внутрішніх справ — в статті Стаса Козлюка “Безпека, журналісти й МВС“.