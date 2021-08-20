На знімальну групу програми журналістських розслідувань "Антирейтинг" вчинили напад. Це сталося під час фільмування сюжету про забудову на річці, де, ймовірно, мешкає місцевий депутат.

Про це повідомили на сайті “Антирейтинг”. Деталі нападу постраждалий журналіст Олександр Крижанівський розповів у коментарі місцевому виданню Житомир.info.

“Наша знімальна група вже вдруге стає об’єктом нападу, але цього разу правоохоронці відреагували набагато швидше. Знімальна група видання “Антирейтинг” проводила у Житомирі розслідування щодо забудови комунальної землі на березі річки Тетерів. Як це буває – розкішне майно знаходиться під охороною, і охорона агресивно налаштована щодо журналістів”, — повідомили журналісти та опублікували відео нападу.

Охоронець спершу нецензурно лаявся на журналіста Крижанівського та оператора, а після перейшов до використання кулаків та палиці.

Інцидент стався під час фільмування біля будинку, де проживає депутат Житомирської міської ради та голова бюджетної комісії Юрій Мойсеєв. Депутат підтвердив, що мешкає в цьому незадекларованому будинку близько 2 місяців. Те, що будинок належить Мойсеєву, підтвердив і охоронець, що вчинив напад.

В Житомирі на журналістів вчинив напад ймовірний охоронець депутатського будинку під час зйомок сюжету про забудови на березі річки Тетерів. pic.twitter.com/XERi59UZUu — Букви (@Bykvu) August 20, 2021

Журналісти не зверталися до поліції, однак кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито.

“Ніхто не постраждав, я з оператором не ризикували життям і пішли звідти. Поліцію я не викликав. Інформацію про цю ситуацію опублікував в себе в соцмережах, після чого мені зателефонували з прокуратури й повідомили, що відкрили справу”, – зазначив Крижанівський.

Повідомлення про відкриття кримінального провадження з’явилося на сторінках місцевої прокуратури.