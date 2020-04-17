Відео пожеж публікують очевидці в соцмережах.
За даними ДСНС, станом на 18:00 16 квітня на території області в екосистемах вже зареєстровано десятки пожеж.
На кадрах можна побачити масштаби пожежі і з якою силою горить ліс в Житомирській області.
У мікрорайоні Мальованки рятувальники гасять пожежу в лісовому масиві недалеко від житлового сектору.
Горить ліс у мікрорайоні Мальованки
Gepostet von Управління ДСНС України у Житомирській області am Donnerstag, 16. April 2020
У Овруцькому районі сталося загоряння сухої трави. Також поблизу населеного пункту лісова пожежа розповсюдилася на площу в 50 гектарів.
Причиною пожежі в ДСНС України називають займання сухої трави і сильний вітер, який поширює вогонь.
Gepostet von Леся Войтицкая am Donnerstag, 16. April 2020