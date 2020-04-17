У Житомирській області відбуваються масштабні пожежі - горять ліси і села.

Відео пожеж публікують очевидці в соцмережах.

За даними ДСНС, станом на 18:00 16 квітня на території області в екосистемах вже зареєстровано десятки пожеж.

На кадрах можна побачити масштаби пожежі і з якою силою горить ліс в Житомирській області.

У мікрорайоні Мальованки рятувальники гасять пожежу в лісовому масиві недалеко від житлового сектору.

Горить ліс у мікрорайоні Мальованки Gepostet von Управління ДСНС України у Житомирській області am Donnerstag, 16. April 2020

У Овруцькому районі сталося загоряння сухої трави. Також поблизу населеного пункту лісова пожежа розповсюдилася на площу в 50 гектарів.

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020

Причиною пожежі в ДСНС України називають займання сухої трави і сильний вітер, який поширює вогонь.

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020