Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

“Минулої доби, 26 квітня, ліквідовано найбільший осередок пожежі в Овруцькому районі (Виступовичі — Жолудівка), продовжуються роботи на трьох локалізованих осередках (Острови, Можари, Першотравневе)”, — йдеться в повідомленні.

Також було ліквідовано пожежу лісової підстилки поблизу с. Нагоряни (Нагорнянське лісництво) та осередок пожежі в селі Жовтневе (Олевський район).

Триває ліквідація 4 локалізованих осередків займання в Олевському районі. До робіт залучено понад 500 пожежників.

Нагадаємо, з середини квітня в Житомирській області вирують масштабні пожежі — горять ліси та села.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що мешканцям сіл у Житомирській області, які втратили житло через масштабні пожежі, компенсують збитки.

22 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки виділити 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.