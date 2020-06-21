В Житомирській області чоловік ножем поранив дев'ять людей, одна людина померла у лікарні.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За даними слідства, інцидент стався 21 червня 2020 в м. Іршанськ в нічний час, в місцевому кафе. За попередньою інформацією, між раніше судимим місцевим жителем і відвідувачем кафе виник конфлікт, причини і обставини якого встановлюються. Чоловіки вийшли з приміщення кафе, де нападник завдав ножове поранення потерпілому. Потім громадянин поранив ножем ще 8 осіб, які намагалися його заспокоїти. Після скоєного нападник зник з місця події на автомобілі”, – йдеться в повідомленні.

Всі постраждалі були доставлені в лікарню для надання медичної допомоги. Одна людина від отриманих ножових поранень померла в лікарні, семеро перебувають на лікуванні, одного виписали.

Проводяться слідчі (розшукові) дії по встановленню обставин вчиненого злочину, вживаються заходи для встановлення місцезнаходження особи, готується повідомлення про підозру.

За фактом умисного вбивства та хуліганства із застосуванням холодної зброї відкриті кримінальні виробництва (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України). У Житомирській області оголошено план “Перехоплення”.