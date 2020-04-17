У Житомирській області внаслідок загорання сухої трави вогонь перекинувся на село Новосілка, у результаті чого вогнем пошкоджено та знищено 8 будівель населеного пункту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“16 квітня о 16:56 поблизу с. Новосілка Радомишльського району виникло загорання сухої трави та лісової підстилки з подальшим розповсюдженням вогню на будівлі та споруди с. Новосілка. Внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено 8 будівель, з них 3 житлові та 5 нежитлових відселених будинків. О 19 год. пожежу будинків ліквідовано та о 23:25 пожежу сухої трави та трав’яного настилу локалізовано (вогнем пройдено 80 га трав’яного настилу та 2 га лісового масиву)”, – йдеться в повідомленні.

Станом на 7 ранку 17 квітня спостерігається тління окремих осередків трав’яного настилу та лісової підстилки.

До гасіння залучено 28 осіб та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС 16 рятувальників особового складу та 3 одиниці техніки.