Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують боротися з лісовими пожежами в Житомирській області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

“Ситуація з лісовими пожежами в Олевському і Овруцькому районах Житомирської області контрольована. 28 квітня в Овруцькому районі силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства. До гасіння залучено 221 осіб та 43 одиниці техніки, з них від ГСЧС 37 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки”, – сказано в повідомленні.

Водночас наголошується, що за останні дні ліквідовано вогнище пожежі в Овруцькому районі, а також пожежа біля села Нагоряни.

Також повідомляється про чотири локалізовані осередки пожежі в Олевському районі.

Нагадаємо, з середини квітня в Житомирській області вирують масштабні пожежі — горять ліси та села.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що мешканцям сіл у Житомирській області, які втратили житло через масштабні пожежі, компенсують збитки.

22 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки виділити 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.