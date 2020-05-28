Вчительку однієї з сільських шкіл Житомирської області оштрафували за оприлюднене у вайбер-групі фото в оголеному вигляді.

Про це йдеться в постанові місцевого суду.

Дії вчительки розцінили, як дрібне хуліганство.

Жінка визнала свою провину. Вона також пояснила, що фото у групу “закинула” випадково: хотіла його надіслати доньці з “метою отримання консультації у лікаря, щодо проведення медичного втручання”.

Обставиною, що пом`якшує відповідальність вчительки, стало її щире розкаяння.

Суд оштрафував жінку на 51 грн.

“Суд постановив «визнати ОСОБА_1 (…) винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого статтею 173КУпАП і накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривень 00 копійок”, – йдеться в документі.