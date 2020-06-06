Про це повідомили в Житомирській ОДА.
Таке рішення прийняла обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, враховуючи показники епідемічної ситуації.
Зазначається, що до моменту стабілізації епідемічної ситуації в області не дозволяється закладам харчування приймати відвідувачів у приміщеннях, а також не дозволено працювати закладам культури, зокрема з прийманням відвідувачів, та готелям.
Крім того, в області не можна проводити релігійні заходи та богослужіння.
В ОДА наголосили, що регулярно здійснюватимуться перевірки роботи ринків та магазинів щодо дотримання карантинних заходів, а також під час перевезень громадян міським, приміським та міжміським транспортом.
Особи, які досягли 60-річного віку, повинні й надалі дотримуватися режиму самоізоляції.
За даними Житомирського обласного лабораторного центру, за минулу добу зареєстровано 6 нових лабораторно підтверджених випадків.
Загалом в області підтверджено 871 випадок коронавірусу, 500 людей одужали, 15 померли.
- Станом на ранок суботи в Україні зафіксовано 26514 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 550 нових випадків.
- 5 червня, Україна перейшла до наступного етапу послаблення карантину.