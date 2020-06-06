У Житомирській області посилили протиепідемічні заходи через зростання рівня захворюваності на COVID-19.

Про це повідомили в Житомирській ОДА.

Таке рішення прийняла обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, враховуючи показники епідемічної ситуації.

Зазначається, що до моменту стабілізації епідемічної ситуації в області не дозволяється закладам харчування приймати відвідувачів у приміщеннях, а також не дозволено працювати закладам культури, зокрема з прийманням відвідувачів, та готелям.

Крім того, в області не можна проводити релігійні заходи та богослужіння.

В ОДА наголосили, що регулярно здійснюватимуться перевірки роботи ринків та магазинів щодо дотримання карантинних заходів, а також під час перевезень громадян міським, приміським та міжміським транспортом.

Особи, які досягли 60-річного віку, повинні й надалі дотримуватися режиму самоізоляції.

За даними Житомирського обласного лабораторного центру, за минулу добу зареєстровано 6 нових лабораторно підтверджених випадків.

Загалом в області підтверджено 871 випадок коронавірусу, 500 людей одужали, 15 померли.