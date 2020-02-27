У Жмеринці Вінницької області активісти "Національних дружин" намагалися проникнути на засідання міської ради та влаштували сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє прес–служба поліції.

“У місті Жмеринці більше 20 невідомих осіб в масках увірвалися в приміщення міськради і намагалися перешкодити проведенню чергової сесії. До зали, де проходила сесія, їх не допустили поліцейські. Зловмисники кидали каміння і димові шашки, пошкодили вхідні двері і меблі в приміщенні, розбили вікна“, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що правоохоронцями було затримано 11 осіб. При цьому під час зіткнень постраждали 8 поліцейських і 4 учасника заворушень.

В той же час прес-служба “Національних дружин” повідомляє, що під час спроби потрапити на засідання Жмеринського міської ради, де мали розглядати питання про позбавлення повноважень виконуючого обов’язки міського голови, активісти організації були побиті тітушками і поліцейськими.

“Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міської ради. Більше 10 людей постраждали, у одного проломлений череп. Все почалося з того, що в Жмеринській міській раді мало розглядатися питання про позбавлення повноважень в.о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака. У місцевих жителів були питання до мера про кримінальну справу про хабарництво в розмірі 250 000 гривен, сумнівні витратах коштів місцевого бюджету та корупційний бізнес сім’ї Світлак”, – сказано в повідомленні.

В організації стверджують, що тітушки, яких захищали поліцейські, спровокували бійку.

“Активістів “Нацдружин” затягували в приміщення, жорстоко били стільцями і кийками. Тим, кого затримала поліція, надягали наручники і добивали на підлозі”, – йдеться в повідомленні.

<noscript><iframe title="Жителі Жмеринки прийшли на сесію міськради, мер Світлак натравив на них тітушек | Нацдружини" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/99tZg0whli8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>