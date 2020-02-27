Про це повідомляє прес–служба поліції.
“У місті Жмеринці більше 20 невідомих осіб в масках увірвалися в приміщення міськради і намагалися перешкодити проведенню чергової сесії. До зали, де проходила сесія, їх не допустили поліцейські. Зловмисники кидали каміння і димові шашки, пошкодили вхідні двері і меблі в приміщенні, розбили вікна“, – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що правоохоронцями було затримано 11 осіб. При цьому під час зіткнень постраждали 8 поліцейських і 4 учасника заворушень.
В той же час прес-служба “Національних дружин” повідомляє, що під час спроби потрапити на засідання Жмеринського міської ради, де мали розглядати питання про позбавлення повноважень виконуючого обов’язки міського голови, активісти організації були побиті тітушками і поліцейськими.
“Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міської ради. Більше 10 людей постраждали, у одного проломлений череп. Все почалося з того, що в Жмеринській міській раді мало розглядатися питання про позбавлення повноважень в.о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака. У місцевих жителів були питання до мера про кримінальну справу про хабарництво в розмірі 250 000 гривен, сумнівні витратах коштів місцевого бюджету та корупційний бізнес сім’ї Світлак”, – сказано в повідомленні.
В організації стверджують, що тітушки, яких захищали поліцейські, спровокували бійку.
“Активістів “Нацдружин” затягували в приміщення, жорстоко били стільцями і кийками. Тим, кого затримала поліція, надягали наручники і добивали на підлозі”, – йдеться в повідомленні.
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