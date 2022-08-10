Про це повідомив народний депутат України від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький у Facebook.
За його словами, у Львові у власному житлі журналіст Віталій Портников, який веде програми на телеканалах “Еспресо” і “Радіо Свобода”, знайшов пристрій для підслуховування. Він зазначив, що це був диктофон, який має можливість довго вести запис.
“Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть. Як депутат Верховної Ради прошу СБУ негайно приїхати й порушити справу”, – наголосив Княжицький.
Також він зауважив, що невідомо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: українські служби, іноземні чи криміналітет.
Нещодавно Віталій Портников заявив про те, що якщо авторитаризм буде зберігатися й посилюватися, Україна ніколи не стане членкинею ЄС і НАТО. Навіть у перспективах ні Європейський Союз, ні НАТО не погодяться на членство у своїх лавах недемократичної, авторитарної країни, у якій порушують принцип свободи слова.
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