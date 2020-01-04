Про це повідомили в штабі ООС.

“Тринадцять заправних станцій, що діяли в районі проведення операції Об’єднаних сил без дозвільних документів, припинили свою діяльність упродовж минулого тижня.

Термінові заходи щодо ліквідації нелегальної торгівлі нафтопродуктами проводяться, відповідно до доручення Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та командування Об’єднаних сил, спільними зусиллями Державної фіскальної служби, Служби безпеки України, правоохоронних та відповідних контролюючих органів”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією штабу, в рамках заходів було перевірено 55 об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Порушення виявили на 13 з них. За всіма фактами склали протоколи про адміністративні правопорушення, а з незаконного обігу вилучили понад 62 тисяч літрів бензину, майже 30 тисяч літрів дизельного палива і 38 тисяч літрів зрідженого газу. Загальна вартість вилученого — близько 3 млн гривень.