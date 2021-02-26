В районі проведення операції Об’єднаних сил стартувала вакцинація проти COVID-19.

Про це повідомили у штабі ООС.

25 лютого до 66-го військового госпіталю надійшла перша партія вакцини AstraZeneca у кількості 7200 доз. Того ж дня лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.

Сьогодні бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності.

“Вакцина AstraZeneca – це векторна вакцина спільного виробництва Великої Британії та Швеції, що пройшла всі три етапи клінічних досліджень та схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я до екстреного використання. Згідно зі статистичними даними її ефективність становить близько 70%”, – зазначив начальник госпітального відділення старший лейтенант Артур Матвеєв..

Вакцинація – є цілком добровільна. Спочатку, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збираються дані анамнезу і тоді визначається чи є протипоказання до вакцинації. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини.

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.