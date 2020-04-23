Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на Товариство охорони дикої природи, яке управляє зоопарком.
Так, на початку квітня стало відомо, що в зоопарку інфікована COVID-19 чотирирічна малайська тигриця Надя.
Згодом почали проявлятися симптоми у ще трьох тигрів і трьох африканських левів (зокрема, сухий кашель). Тестування показало, що у тварин дійсно коронавірус.
Ще у одного тигра симптоми не спостерігалися, але, як виявилося, він також заразився COVID-19.
У зоопарку припускають, що тварин заразив працівник, який, не маючи симптомів, був переносником коронавірусу.
Наразі тварини йдуть на поправку: їхній кашель зменшився, а апетит покращився.
Зраз вживаються профілактичні заходи для всього персоналу, що доглядає за тваринами в звіринці.
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