У зоопарку Бронкса в Нью-Йорку коронавірусну хворобу COVID-19 виявили ще у семи хижаків – чотирьох тигрів і трьох африканських левів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на Товариство охорони дикої природи, яке управляє зоопарком.

Так, на початку квітня стало відомо, що в зоопарку інфікована COVID-19 чотирирічна малайська тигриця Надя.

Згодом почали проявлятися симптоми у ще трьох тигрів і трьох африканських левів (зокрема, сухий кашель). Тестування показало, що у тварин дійсно коронавірус.

Ще у одного тигра симптоми не спостерігалися, але, як виявилося, він також заразився COVID-19.

У зоопарку припускають, що тварин заразив працівник, який, не маючи симптомів, був переносником коронавірусу.

Наразі тварини йдуть на поправку: їхній кашель зменшився, а апетит покращився.

Зраз вживаються профілактичні заходи для всього персоналу, що доглядає за тваринами в звіринці.