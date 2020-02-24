«Слуга народу» на місцевих виборах відмовиться від концепції нових облич

У правлячій партії "Слуга народу" на місцевих виборах відмовляться від тактики висунення "нових облич".

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“Рейтинг у них ще є, і цього запасу може вистачити до місцевих виборів, але там все одно не спрацює тактика нових облич”, – вважає один з депутатів минулих скликань.

З такою тезою погоджуються і в самій правлячій партії.

“Ми будемо шукати іншу концепцію ніж нові обличчя, тому що на місцевих виборах це не спрацює. Там зовсім інша природа вибору. І є певне розчарування від нових, ми це розуміємо. Ми будемо шукати професійних досвідчених людей, яким люди будуть довіряти”, – розповів один з лідерів “Слуги народу”.

За словами політика, в політичній силі мають намір створити спеціальний відділ для перевірки зв’язків і біографії кандидатів. Таким чином в партії планують уникнути сюрпризів на кшталт судимості народного депутата Іванісова.

Відповідальними за проведення місцевих виборів в “Слузі народу” будуть народний депутат Олександр Качура і помічник президента Сергій Шефір.