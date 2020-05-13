Про це в інтерв’ю виданню “Латифундист” заявив генеральний директор компанії “Нібулон” Олексій Вадатурський.
“Вони підігрують тим компаніям, які вивели флот в офшорну юрисдикцію, а тепер зацікавлені в поверненні на українські річки старого флоту під іноземним прапором, на якому можливо і будуть працювати українці, але вони не зможуть платить податки в Україні”, – зазначив він.
За словами Вадатурського, в першу чергу постраждають інтереси держави – це недоотримані податки, нестворені робочі місця.
“Створюють такі законопроєкти ляльководи, реалізує Офіс реформ і Міністерство інфраструктури, а підписують, не читаючи такі ось депутати Верховної Ради”, – підкреслив бізнесмен.
- 24 квітня Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт про внутрішній водний транспорт, який сприятиме реформі річкових перевезень.
- В матеріалі #Букв “Битва за Дніпро: як Тищенко звинуватив “Нібулон” у підкупі депутатів, а Україна може втратити 600 мільйонів євро” йдеться, що Україна може втратити 600 млн євро макрофінансової допомоги, якщо не прийме закон про внутрішній водний транспорт.