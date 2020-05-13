Депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко та Ігор Негулевській просувають вбивчий для річкових перевезень законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт" в інтересах "ляльковода", міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про це в інтерв’ю виданню “Латифундист” заявив генеральний директор компанії “Нібулон” Олексій Вадатурський.

“Вони підігрують тим компаніям, які вивели флот в офшорну юрисдикцію, а тепер зацікавлені в поверненні на українські річки старого флоту під іноземним прапором, на якому можливо і будуть працювати українці, але вони не зможуть платить податки в Україні”, – зазначив він.

За словами Вадатурського, в першу чергу постраждають інтереси держави – це недоотримані податки, нестворені робочі місця.

“Створюють такі законопроєкти ляльководи, реалізує Офіс реформ і Міністерство інфраструктури, а підписують, не читаючи такі ось депутати Верховної Ради”, – підкреслив бізнесмен.