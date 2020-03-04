Вадим Гутцайт може очолити Міністерство молоді. На цій посаді він змінить Володимира Бородянського.

#Букви розповідають, що про нього відомо.

Біографія

Вадим Гутцайт народився 7 жовтня 1971 року у Києві.

У 1993 році закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю “фізична культура”, по закінченню якого отримав кваліфікацію викладача-тренера з фехтування.

З грудня 1993 по серпень 2002 року проходив службу в Збройних силах України.

Одружений з журналісткою Оксаною Гутцайт. У пари є дочка Еліна (2002 р.н..) І син Марк (2010 р н.).

Кар’єра

З січня 1986 по січень 1988 року працював інструктором зі спорту, інструктором з фізичної культури і спорту (фехтування) Київської міськради “Динамо”.

З вересня 2002 по лютий 2010 року – головний тренер збірної України з фехтування.

З лютого 2010 по грудень 2010 року – генеральний директор ДП “Олімпійський навчально-спортивний центр”.

З 2012 по 2017 рік Вадим Гутцайт керував держпідприємством “Олімпійський навчально-спортивний центр” Конча-Заспа”:

З 26 червня 2018 року – директор департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації (КМДА).

Вадим Гутцайт був помічником-консультантом нардепа-регіонала Ельбруса Тедеєва в V і VI скликаннях (з 2006 по 2012 рік), на громадських засадах.

З березня 2017 року Вадим Гутцайт є президентом ГО “Національна Федерація фехтування України”.

Декларація

Останню декларацію про доходи Вадим Гутцайт подав у березні 2019 року.

Сім’я володіє двома земельними ділянками та дачним будинком у Києві. Також у власності є квартира і гараж.

Вадим Гутцайт задекларував дві пари дорогих наручних годинників, а його дружина – ювелірні прикраси. У сім’ї є два авта – Toyota Corolla 2017 року та Lexus RX200T 2016 року. На авто Mersedes ML250 у них є безкоштовне право користування.

Вадим та Оксана Гутцайт не зберігають гроші на банківських рахунках – тримають готівкою. У Вадима Гутцайта 440 000 доларів 28 000 євро, у його дружини – 20 000 доларів.

Бізнес в Росії

Варто відзначити, що ім’я Вадима Гутцайта значиться в списку співзасновників ТОВ “Альтаїр” (ввести в пошуковому рядку 5025025091/502501001) в місті Лобня, що в Московській області.

Варто відзначити, що в скандалах Вадим Гутцайт непомічений.