Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька, яка заявила в серпні 2019 року про підготовлюваний "путч Порошенко", розповіла, як додумалася про підготовку колишнім президентом України Петром Порошенко державного перевороту.

Про це вона розповіла в інтерв’ю інтернет-виданню “Цензор.net”.

За словами нардепа, вона написала своє припущення в особистих повідомленнях подрузі, а хтось із журналістів його встиг сфотографувати.

Відповідаючи на питання “чому ви були впевнені в путчі Порошенко?”, Богуцька пояснила, що основою подібних висновків стала циклічність вагітності якоїсь подруги нардепа від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини.

Богуцька згадала, як Федина розповідала про періодичність вагітність своєї подруги-львів’янки, яка народжувала дітей виключно під час 1-го і 2-го “майданів”.

“Я вибудовувала логічний ланцюг своїх міркувань. Я пам’ятала, що Порошенко, виступаючи, говорив, що “через рік я повернуся”. Потім я сюди додала виступ десь Софії Федини у Львові. Федина про якусь свою подругу розповідала, що та перший раз народила під час першого Майдану, другі пологи у неї збіглися з другим Майданом, і що тепер вона втретє вагітна – і народить в грудні. Я порахувала, це вона натякає на якийсь третій Майдан, який вірогідний та інше. Такі речі я підсумувала. Але, повторюся, на громадський огляд нічого не виносила. Це була особиста переписка, яка була сфотографована і подана як моя іде “, – сказала Богуцька.