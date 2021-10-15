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«Вагнергейт», офшори Зеленського та закон про олігархів: нардепи вимагають від Венедіктової розслідувань

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" прийшли на зустріч до генеральної прокурорки Ірини Венедіктовою, аби обговорити розслідування кількох інцидентів за участі вищого керівництва держави.

П’ятниця, 15 жовтня 2021, 17:57

Про це повідомили у пресслужбі “ЄС”.

Як сповіщалося, у середу, 13 жовтня, депутати з парламентських фракцій “Голосу” та “Європейської Солідарності” прибули до Офісу генпрокурора, аби негайно зустрітися з очільницею відомства Іриною Венедіктовою.

За два дні, 15 жовтня, така зустріч відбулася. За словами співголови фракції “ЄС” в парламенті, під час зустрічі депутати вимагали розслідувати декілька кримінальних проваджень.

Йдеться, зокрема, про можливу державну зраду вищих посадових осіб під час зриву спецоперації щодо “вагнерівців”. 

“Псевдо-ТСК, яку створили “слуги” в парламенті, і правоохоронна система сьогодні, на жаль, не розслідують справу, а роблять все для того, щоб покрити тих, хто реально зірвав цю блискучу операцію українських спецслужб. Також ми запитали, чи зареєстроване провадження за заявою про злочин, яку наш колега, бойовий генерал Віктор Кононенко відніс у понеділок до СБУ. Наразі ми чекаємо реєстрації цього провадження про розголошення державної таємниці Зеленським, про що він сам особисто заявив”, — сказав Герасимов.

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Крім цього, депутати вимагають розслідувати оприлюднені після витоку документів Pandora Papers факти щодо ймовірного відмивання офшорними структурами, пов’язаними з президентом Зеленським, коштів, виведених з “ПриватБанку”.

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“Наразі ми чекаємо на прийняття рішення. Ми знаємо, що цю справу вже розслідує НАБУ. І найближчими днями ми чекаємо прийняття рішення з цього питання, що ця заяву про злочин від народних депутатів буде доєднано до справи, яку розслідує НАБУ по крадіжці більш ніж 5 мільярдів доларів з “ПриватБанку”, до якої згідно з міжнародним розслідуванням можливо причетний Зеленський і його найближче оточення”, – зазначив Герасимов.

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До того ж депутати вимагають розслідувати факти ситуацію із прийняттям закону про олігархів (законопроєкт №5599), який, за їхніми словами, був ухвалений з грубим порушенням регламенту і незабаром може бути поданий на підпис президенту із виправленнями.

“Один із законів з дуже гарною назвою про боротьбу нібито з олігархами, який насправді стосується віджимання телеканалів і боротьби з політичними конкурентами, в стінах Верховної Ради фальсифікується. Ми подали відповідне звернення і в найближчі дні ми чекаємо реєстрації кримінальної справи”, — додав співголова фракції “ЄС”.

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  • Нагадаємо, 22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”.
  • Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис.
  • Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.
Теги: Pandora Papers, вагнергейт, вагнерівці, закон про олігархів, офшор

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