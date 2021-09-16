Про це повідомили активісти “Руху опору капітуляції”.

Як сповіщалося, 22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”.

Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис.

Також було подано скаргу до Печерського райсуду.

16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

“ОГПУ відмовлявся відкрити провадження щодо бездіяльності Державного бюро розслідувань. Сьогодні суддя Волкова зобов’язала ОГПУ надати заявникам Андрієві Тетеруку, Ігорю Лапіну та Юрію Гудименку витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію їхньої заяви і відкрити кримінальне провадження”, — зазначили в “РОК”.

Як відомо, Тимчасова слідча комісія парламенту, що розглядає спецоперацію щодо “вагнерівців”, відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.