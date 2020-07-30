Виявлення бойовиків "Вагнера" в Білорусі свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.

Про це у коментарі заявила прессекретарка МЗС України Катерина Зеленко.

У МЗС заявили, що уважно слідкують за ситуацією навколо затримання білоруськими правоохоронцями декількох десятків російських бойовиків. За повідомленнями ЗМІ, серед них є ті, хто воював проти України на Донбасі.

“Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил та незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу. Виявлення цих бойовиків в Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів”, – йдеться у заяві.

Крім того, питання щодо можливої екстрадиції будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами.

Напередодні стало відомо, що правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”.

В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 людини, ще одного виявили та затримали на півдні країни.

Як відомо, найманці ПВК “Вагнера” брали участь у військових діях на Донбасі проти українських військ, про що неодноразово повідомляла Служба безпеки України. Також ЗМІ повідомляли про участь “вагнеровців” у боях в Сирії.