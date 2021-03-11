Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст, головний редактор видання “Цензор.Нет” Юрій Бутусов.

Так, до України прибув журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Він провів знімання в Києві для свого фільму про зрив спецоперації по “вагнерівцях” (“Вагнергейт”).

За даними Бутусова, інтерв’ю для Грозєва дали “два високопоставлені співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони, які брали участь у спецоперації із захоплення “вагнерівців”, експрезидент Петро Порошенко (санкціонував початок спецоперації), агент НАБУ Євген Шевченко (одним із перших написав про провал спецоперації), народний депутат Михайло Забродський”, який запросив на засідання комітету Верховної Ради з питань оборони командира спецназу ГУР МО, котрий розповів нардепам про перебіг операції та її провал.

Дав інтерв’ю для Bellingcat і сам Бутусов.

За його словами, Андрій Єрмак також пропонував Грозєву зустрітися. Однак очільник ОПУ від зустрічі з журналістом Bellingcat раптово відмовився, хоча раніше сам пропонував провести інтерв’ю, щоб донести позицію Банкової стосовно цієї справи.

“Як повідомив мені Грозєв, йому телефонував голова Офісу президента Андрій Єрмак і сам запропонував Грозєву зустріч у Києві, а також попросив записати для фільму інтерв’ю з державними діячами, які представлять у фільмі позицію Офісу президента в цій справі. За даними джерел “Цензор.Нет” в ОП, Єрмак хотів спікерами представити когось із інших учасників сумнозвісної наради в кабінеті президента. Після прильоту Грозєва ОП (Офіс президента, – ред.) надав йому державну охорону, його супроводжувало авто з охороною. Однак Єрмак без пояснень скасував зустріч із Грозєвим і скасував інтерв’ю з будь-якими спікерами”, – розповів Бутусов.

Журналіст уточнив, що згідно з даними “Цензор.Нет”, Офіс президента продовжує спроби вплинути на зміст фільму-розслідування щодо “вагнерівців” “шляхом звернень до британського уряду”.

“Важко зрозуміти логіку, з якого дива на зміст фільму Грозєва повинні впливати британці – мабуть, Єрмак вважає, що журналістика на Заході організована так само як контакти ОП з українським олігархами-власниками телеканалів, і проблеми вирішуються за дзвінком”, – написав Бутусов.

Раніше ЗМІ публікували інформацію, що Офіс президента намагається заблокувати вихід фільму, і просив про допомогу представника служби розвідки Великої Британії. З цією метою заступник голови Офісу президента Роман Машовець і голова ГУР Кирило Буданов нібито зустрічалися з заступником голови британської розвідки МІ-6 Лі Лоуренсом.

Про це також писав Бутусов, відзначаючи, що “сам Андрій Єрмак телефонував Христо Грозєву і намагався умовити його не випускати фільм і розповісти, що зради не було, що все це нібито збіг обставин”.

Що відомо про фільм-розслідування

Юрій Бутусов за підсумками спілкування з Христо Грозєвим також розповів деталі про сам фільм-розслідування щодо “вагнерівців”.

За його словами, буде випущено дві частини розслідування.

Перша частина “запланована на кінець березня, точна дата не визначена, робота триває”. Це буде коротка версія розслідування.

Друга частина – великий документальний фільм для стрімінгового сервісу Netflix, робота над яким “може бути завершена восени цього року”.

“Головна мета Грозєва – показати й викрити діяльність російських спецслужб і терористів “Вагнера”. Унікальна спецоперація ГУР Міноборони та спецслужб США, яка не має аналогів, зацікавила Bellingcat, оскільки саме наша розвідка отримала власне від терористів детальну інформацію про їхню діяльність, що дає змогу за допомогою аналізу баз даних зібрати багато доказів про численні російські терористичні операції… Це буде величезна подія в інформаційній війні з РФ”, – зазначив Бутусов.

За його словами, “провал спецоперації в кабінеті президента Зеленського і спроба Офісу Єрмака приховати сліди зради” також будуть відображені у фільмі.

“Перш за все фільм Bellingcat дискредитуватиме Офіс президента самим фактом виходу. Влада України заперечувала сам факт проведення операції – а Bellingcat на весь світ покаже, що спецоперація була, і ця спецоперація була провалена… Зрив спецоперації й спроби закрити рот свідкам зради будуть показані в короткій першій частині, проте найбільш повно інтерв’ю про зраду покажуть у другій частині фільму. Очікується, що офіцери ГУР МО вперше розкажуть всі деталі на камеру, розкажуть, наскільки продумано спільно з нашими союзниками все було відпрацьовано. Висока ймовірність, що ми побачимо інтерв’ю одного з учасників знаменитої наради в кабінеті Зеленського і розповідь, хто і як провалив спецоперацію”, – написав журналіст.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.