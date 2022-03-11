Сьогодні вагітна мешканка Маріуполя, яка постраждала від бомбардувань пологового будинку, та фото якої облетіли весь світ, народила доньку.

Про це повідомила журналістка Ольга Токарюк у Twitter.

Дівчиною, фото якої було на шпальтах світових ЗМІ, виявилася маріупольська блогерка — Маріанна Підгурська. Наразі її сторінка в Instagram має понад 70 тисяч підписників.

“Я отримала повідомлення від родички Маріанни — вагітної дівчини з розбомбленої Маріупольської лікарні. Їм удалося ненадовго зв’язатися з нею телефоном. Минулої ночі, о 22:00 Маріанна народила дівчинку!”, — написала Токарюк.

Нагадаємо, що російські загарбники бомбардували пологовий та дитячу лікарню у Маріуполі напередодні, 9 березня. Унаслідок дій російських окупантів постраждало 17 людей, серед яких – вагітні жінки.

Пізніше очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що бомбардування пологового — це свідоме рішення РФ.

Світлину матері з новонародженою донькою опублікувало “Суспільне” у своєму Instagram.

“У Маріанни були призначені пологи на 9 березня. Її ушпиталили раніше, бо через обстріли ні швидкою, ні автомобілем не змогли б привезти вчасно. Куди їх евакуювали після обстрілів — я не знала. Сьогодні з’явився зв’язок, поговорила з її чоловіком. Він сказав, що вчора племінниця народила дівчинку, 3 200. Назвали Вероніка — переможна”, — розповідає тітка Маріанни.