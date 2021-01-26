Стратегічна консультативна група Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань імунізації (SAGE) опублікувала тимчасові рекомендації щодо використання вакцини Moderna mRNA-1273 проти COVID-19 людям у віці від 18 років.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

Кому слід зробити щеплення першим?

Як і у випадку з усіма вакцинами проти COVID-19, медичним працівникам та людям похилого віку слід надавати пріоритет для вакцинації.

У разі доступності більшої кількості вакцин слід робити щеплення додатковим пріоритетним групам.

Кому можна робити щеплення?

Вакцина безпечна та ефективна для людей з хронічними захворюваннями таких як гіпертонія, діабет, астма, легеневі захворювання, хвороби печінки або нирок, а також хронічні інфекції, які є стабільними та контрольованими.

Проте для осіб з ослабленим імунітетом необхідні додаткові дослідження. Люди цієї категорії можуть бути вакциновані після консультування лікаря

ВІЛ-інфіковані люди мають підвищений ризик розвитку важкої хвороби COVID-19. Реципієнтам ВІЛ-позитивних вакцин слід надати додаткову інформацію та консультації.

Вакцинацію можна запропонувати людям, які раніше хворіли на COVID-19. Але люди можуть відкласти вакцинацію за власним бажанням на термін до шести місяців з моменту зараження.

Вакцину можна вводити жінці, яка годує груддю. При цьому не передбачається переривання грудного вигодовування.

Кому не можна робити щеплення?

Попри те, що вагітні жінки знаходяться у зоні ризику, їм не рекомендується робити щеплення вакциною Moderna, за винятком випадків, коли вони мають високий ризик зараження (наприклад, медичні працівники).

Особи, що мають алергічну реакцію на будь-який компонент вакцини, не повинні приймати її.

У ВООЗ зазначили, що попри рекомендації вакцинувати літніх людей, слід окремо оцінювати випадки, якщо очікувана тривалість життя не перевищує трьох місяців.

Людям до 18 років не рекомендовано робити щеплення вакциною Moderna. Необхідні додаткові дослідження.

Рекомендована доза

SAGE рекомендує використовувати вакцину мРНК-1273 Moderna у режимі двох доз (100 мкг, 0,5 мл кожна) з інтервалом у 28 днів. За необхідності інтервал між прийманням може бути продовжений до 42 днів.

Наскільки безпечна Moderna?

Хоча ця вакцина ще не була затверджена ВООЗ, але вона пройшла перевірку Європейським медичним агентством (EMA) і, отже, відповідає критеріям ВООЗ щодо розгляду SAGE.

EMA детально оцінила дані про якість, безпеку та ефективність вакцини Moderna COVID-19 та дозволила її використання в Європейському Союзі.

SAGE рекомендує спостерігати за всіма вакцинованими принаймні 15 хвилин після вакцинації. Ті, хто відчуває важку алергічну реакцію на першу дозу, повинні відмовитися від другою дози.

Глобальний консультативний комітет з безпеки вакцин, група експертів, яка надає незалежні та авторитетні вказівки ВООЗ щодо теми безпечного використання вакцин, отримують та оцінюють повідомлення щодо безпеки, які можуть мати міжнародний вплив.

Ефективність вакцини

Показано, що вакцина Moderna має ефективність приблизно 92% у захисті від COVID-19, починаючи з 14 днів після введення першої дози.

Чи ефективна вакцина проти нових штамів?

Наразі вчені не зафіксували зниження ефективності вакцини проти мутованих форм коронавірусу.

Чи запобігає вакцина зараженню та передачі вірусу?

Імунітет після вакцинацію зберігається кілька місяців, але конкретна тривалість поки вивчається.