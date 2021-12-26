Про це повідомила пресслужба ГУР МО України у Facebook.

У дописі від Головного управління розвідки нагадали, що взяття на облік – поняття не рівноцінне поняття “призову на службу”. Обіцяють, що наразі на життя українок ці зміни в законодавстві не мають жодного впливу. Але до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Надалі за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, так і для жінок передбачені штрафи.

У воєнний час жінок, які перебувають на обліку, можуть прикликати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

У мирний час на військову службу жінок прикличуть лише у добровільному порядку.

Вагітні та жінки з малолітніми дітьми також беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини.