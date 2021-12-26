Про це повідомила пресслужба ГУР МО України у Facebook.
У дописі від Головного управління розвідки нагадали, що взяття на облік – поняття не рівноцінне поняття “призову на службу”. Обіцяють, що наразі на життя українок ці зміни в законодавстві не мають жодного впливу. Але до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.
Надалі за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, так і для жінок передбачені штрафи.
У воєнний час жінок, які перебувають на обліку, можуть прикликати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави.
У мирний час на військову службу жінок прикличуть лише у добровільному порядку.
Вагітні та жінки з малолітніми дітьми також беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини.
- 23 грудня відбулася пресконференція щодо роз`яснення положень наказу МОУ №313 про перелік професій для жінок та перебування їх на військовому обліку. На ній начальник управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач назвав умови, за яких жінок можуть призвати на військову службу.
- Перелік професій жінок, для яких передбачено обов’язковий військовий облік в Україні, планують скоротити, бо він містить професії, що збройним силам ніяк не знадобляться.