Про це повідомляє пресслужба американського оборонного відомства.
У Пентагоні впевнені, що Росія не досягає своєї стратегічної мети: “Як ви пам’ятаєте, 1 вересня президент Путін закликав перевести всю Донецьку область під контроль Росії до 15 вересня, але сили Путіна явно не змогли цього зробити”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Кремль намагається знайти новобранців, аби поповнити свої ряди, адже росіяни діють настільки погано, що новини з Харківської області “надихнули багатьох російських добровольців відмовитися від бойових дій”.
“Багато хто з вас, напевно, бачили відео, яке поширюється в соціальних мережах, як приватний військовий підрядник, лідер “Вагнера” Пригожин намагається завербувати російських полонених, а також таджиків, білорусів і вірмен, щоби приєднатися до боротьби в Україні”, — нагадали в Пентагоні.
В оборонному відомстві вважають, що це частина кампанії “Вагнера” з вербування понад 1 500 засуджених злочинців, однак багато хто відмовляється.
Інформація американців свідчить про те, що “вагнерівці” зазнають великих втрат в Україні серед молодих та недосвідчених бійців.
- Звільнити ув’язненого, який не відбув термін у РФ, можна лише на підставі указу президента про помилування, амністію щодо постанови держдуми або рішення суду про умовно-дострокове звільнення. Члени Ради з прав людини при президенті РФ звернулися до генпрокурора країни Ігоря Краснова з проханням роз’яснити, на якій підставі “тисячі ув’язнених з невідбутими термінами за різні, зокрема й тяжкі злочини” прямують на війну в Україні. Текст звернення опублікували у неділю, 18 вересня.
- Російські військові академії скорочують курси навчання та зсувають терміни випуску курсантів, що свідчить про недоліки комплектування військ та нестачу військовослужбовців в російській армії.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, очільник приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер” Євген Пригожин став обличчям так званої “спецоперації” Росії в Україні.