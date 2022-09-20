У Міністерстві оборони США підтвердили, що приватна військова компанія Вагнера вербує російських в’язнів, аби поповнити ряди свого війська задля війни проти України.

Про це повідомляє пресслужба американського оборонного відомства.

У Пентагоні впевнені, що Росія не досягає своєї стратегічної мети: “Як ви пам’ятаєте, 1 вересня президент Путін закликав перевести всю Донецьку область під контроль Росії до 15 вересня, але сили Путіна явно не змогли цього зробити”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кремль намагається знайти новобранців, аби поповнити свої ряди, адже росіяни діють настільки погано, що новини з Харківської області “надихнули багатьох російських добровольців відмовитися від бойових дій”.

“Багато хто з вас, напевно, бачили відео, яке поширюється в соціальних мережах, як приватний військовий підрядник, лідер “Вагнера” Пригожин намагається завербувати російських полонених, а також таджиків, білорусів і вірмен, щоби приєднатися до боротьби в Україні”, — нагадали в Пентагоні.

В оборонному відомстві вважають, що це частина кампанії “Вагнера” з вербування понад 1 500 засуджених злочинців, однак багато хто відмовляється.

Інформація американців свідчить про те, що “вагнерівці” зазнають великих втрат в Україні серед молодих та недосвідчених бійців.