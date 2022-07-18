За даними розвідки Сполученого Королівства приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер" буде втрачати провідну роль у російсько-українській війні. Таку думку висловили через залучення засуджених, коротке навчання та зниження критеріїв для набору новобранців.

Про це повідомили у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Росія використовувала “вагнерівців”, щоб посилити сили на передових позиціях. Завдяки ПВК окупанти покривали нестачу особового складу та втрати.

Британські розвідники вважають, що ймовірно “Вагнер” відігравав центральну роль в останніх боях. А саме під час захоплення Попасної та Лисичанська, які завдали ПВК великих втрат.

Нині приватна військова компанія знизила стандарти набору. До лав почали брати засуджених і осіб, які раніше були в “чорних списках”. Новобранці мають дуже обмежене і коротке навчання. Найімовірніше це вплине на майбутню оперативну ефективність групи. Це також стосується того, що “Вагнер” може зменшити свою роль як опору для регулярних військ РФ.

5 липня повідомляли, що ув’язнених стали вербувати у колоніях Санкт-Петербурга. “Добровольцям” за участь на війні на східному фронті пропонували 200 тисяч рублів та амністію. Утім для цього треба служити пів року та повернутися живим.

Глава “Вагнеру” Євгеній Пригожин нещодавно отримав звання Героя РФ за роботу “Вагнера” в Луганську. Водночас у лавах високопоставлених російських військових командирів відбуваються кадрові зміни. Розвідники припустили, що таке може загострити невдоволення між військовими та “Вагнером”. Також можливо це матиме негативний вплив на моральний стан російських військових.