Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Відтак бойовики ПВК “Вагнер” примусово вивозять місцевих мешканців на захоплені райони Луганської області, де вони проходять фільтрацію. Після чого їх депортують до Пермі й інших віддалених регіонів Російської Федерації.

У ЦНС зауважили, що Росія користуючись бойовими діями, які сама й розв’язала, депортує місцевих жителів під намірами “евакуації”. Після чого асимілює українців у віддалених районах РФ.

Зазначимо, що з Авдіївки Донецької області триває евакуація місцевих жителів на підконтрольні Україні території. За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, через постійні обстріли російських військ трасу на вихід з міста називають “дорогою смерті”.

“Евакуація цивільного населення триває, але виїзд із міста – це “дорога смерті”, ділянка дороги контролюється російськими військами, які можуть миттєво відкрити вогонь”, – сказав Барабаш.

За останні три тижні з міста вдалося виїхати 180 громадянам. За оцінками українських чиновників, в Авдіївці залишилося близько 2 тисяч осіб, зокрема шестеро дітей.

“Одну дитину евакуювали у вівторок 22 березня, але влада планує евакуювати ще одну в середу 23 березня”, – розповів Барабаш.