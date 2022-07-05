У колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати до "добровольців" для поїздки на Донбас у складі приватної військової компанії "Вагнера". За півроку служби такому "добровольцю", якщо він повернеться живим, обіцяють виплатити 200 тисяч рублів та амністувати.

Про це повідомляє російське видання “Важные истории” з посиланням на слова родичів засуджених до ІЧ-7 “Яблунівка” та ІЧ-6 “Обухово”.

За словами співрозмовника видання, до “Яблунівки” приїхали “перевірники”. Вони виступали перед ув’язненими та закликали “захищати Батьківщину”. Згодом, зібрали в’язнів, які допомагають співробітникам колонії керувати загонами (старшини), після чого останні почали проводити “роботу” у в’язницях. Вони стверджували, що ув’язненим пропонують поїхати на Донбас.

Родичу засудженого повідомили: “Там нацистів дуже важко виявляти, і вони дуже добре підготовлені. Ви йтимете в авангарді, допомагатимете виявляти нацистів, тому повернуться далеко не всі“.

Спочатку говорили, що повернеться близько 20%. Потім — що “майже ніхто не повернеться”. Тим, хто виживе, пообіцяли винагороду у 200 тисяч рублів та амністію, а якщо загинуть — виплатять сім’ї 5 мільйонів рублів. Проте, це все лише на словах. Жодних документів щодо цього не існуватиме.

Спочатку в’язням оголосили, що розглядатимуть лише тих, хто служив чи воював. Втім, за кілька годин стало зрозуміло, що до списків вносять усіх охочих.

Зазначається, що людей вербує ПВК “Вагнера”. У в’язницях перебуває багато людей, які раніше брали участь у бойових діях, і вони “дуже рвуться на цю війну”.

“Важные истории” також поспілкувалися з родичами ув’язненого, який погодився поїхати на Донбас: “На другий день після новини про збори він сказав, що підписав контракт. Але сьогодні [4 липня] сказав, що контракти укладатимуть після прибуття на місце. З його слів, вони їдуть воювати, а не відновлювати”.

За інформацією джерел видання, “Яблунівка” стала першою колонією Петербурга, де “вагнерівці” влаштовували агітацію.

Варто зауважити, що “добровольців” відправляють без жетонів та паспортів. Як саме вони вирішують, кому робити таку пропозицію, не зрозуміло. Офіційні версії, навіщо їх відправляють, різні: одні родичі сказали, що їхнього близького запрошували служити, інші — що відновлювати інфраструктуру.

Водночас родичі в’язнів у “Яблунівці” намагалися потрапити на зустріч до голови колонії полковника внутрішньої служби Олександра Рульова. На питання про вербування він відповідав, що “вперше чує” про це.

ДОВІДКА. Приватна військова компанія “Вагнера” (ПВК “Вагнера”) – російська військова структура, яку комплектують найманцями, створена 2013 року. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі та під час повномасштабної війни проти України на стороні Росії, у Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, у Судані.