Найманці ПВК "Вагнер" стали одноразовими солдатами російського наступу на сході України. Однак, за даними української розвідки, вагнерівці є досить ефективними навколо Бахмута і боротися з ними напрочуд важко.

Про це з посиланням на дані української розвідки повідомляє CNN.

ПВК “Вагнер” — приватна військова компанія, якою керує Євген Пригожин. Останніми тижнями він був дуже помітним на передовій і завжди поспішав заявляти про заслуги Росії. Бійці “Вагнера” брали активну участь у взятті Соледару, за кілька миль на північний схід від Бахмута, та районів навколо міста.

В українському звіті, датованому груднем 2022 року, робиться висновок, що “Вагнер” представляє унікальну загрозу зблизька, навіть зазнаючи надзвичайних втрат.

“Загибель тисяч солдатів ПВК “Вагнера” не має значення для російського суспільства. Без команди штурмові групи не відходять… Самовільний відхід команди або без поранення карається розстрілом на місці”, – йдеться у звіті

Перехоплення телефонних розмов, отримане джерелом української розвідки та передане CNN, також свідчить про нещадність щодо вагнерівців і на полі бою. В одній із розмов один з найманців розповів про іншого, який намагався здатися у полон українцям.

“Вагнерівці його спіймали і відрізали йому яйця”, — розповідає солдат.

У CNN наголосили, що не можуть самостійно підтвердити автентичність дзвінка, який нібито відбувся в листопаді.

Також за даними української розвідки, поранені вагнерівці часто залишаються на полі бою годинами.

“Штурмова піхота не має права самостійно виносити поранених з поля бою, оскільки її основне завдання — продовжувати штурм до досягнення мети. У разі невдачі штурму відступ також дозволяється тільки вночі”.