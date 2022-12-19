Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Російське військове угруповання Вагнера продовжує відігравати важливу роль у бойових діях навколо міста Бахмут (Донецька область). В останні місяці очільники ПВК розробили наступальну тактику, щоб використати велику кількість погано навчених засуджених, яких вони завербували.
На думку розвідки Великої Британії, окремі бійці отримують смартфони або планшети, які показують визначений маршрут просування та ціль нападу, накладені на супутникові зображення.
Командири, ймовірно, залишаються в укриттях і віддають накази по радіостанціях, інформуючи нижчих рангом найманців за допомогою відеосигналів малих безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Окремим частинам наказують йти за заздалегідь запланованим маршрутом. Оперативники Вагнера, які відхиляються від своїх штурмових маршрутів без дозволу, за інформацією розвідки, опиняються під загрозою розстрілу.
Ця жорстока (на думку розвідки Великої Британії) тактика спрямована на збереження дефіцитних ресурсів Вагнера — досвідчених командирів і бронетехніки — коштом більш доступних “каторжників-новобранців”, яких організація оцінює як гарматне м’ясо.
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