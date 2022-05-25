Двох імовірних бійців приватної військової компанії "Вагнера" з Білорусі звинуватили у вбивствах мирних мешканців у Київській області. Це робить їх першими міжнародними найманцями, яким висувають звинувачення у військових злочинах в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Українська прокуратура оприлюднила імена та фотографії восьми чоловіків, які розшукуються за воєнні злочини, зокрема вбивства та катування у селі Мотижин. Вважається, що деякі з них воювали в Сирії.

Створений у 2014 році для підтримки проросійських бійців на сході України, “Вагнер” ймовірно фінансується Євгеном Пригожиним, бізнесменом, який тісно пов’язаний із президентом РФ Володимиром Путіним.

З початку російсько-української війни РФ використовувала найманців для зміцнення своїх сил. The Guardian зазначає, що під час наступу на Донбас було розгорнуто від 10 000 до 20 000 найманців із Сирії, Лівії та інших регіонів, зокрема бійців групи “Вагнера”.

Посилаючись на дослідницьку групу з відкритим вихідним кодом InformNapalm, прокурори заявили, що 51-річний Сергій Володимирович Сазанов, народжений у місті Речиця в Білорусі, був одним із близько 300 найманців “Вагнера”, які брали участь у наступі в лютому 2018 року на сирійську провінцію Дейр-ез-Зор.

Інший чоловік, 32-річний Олександр Олександрович Ступницький, родом з Орші в Білорусі, був ідентифікований як офіцер зв’язку штурмового взводу 1-ї розвідувально-штурмової роти групи “Вагнера”.

Третій чоловік, який ідентифікований як також учасник “Вагнера”, 33-річний Сергій Сергійович Сазонов, народився в Калінінграді й нібито є водієм командної машини групи “Вагнера”.

Російський журналіст та кореспондент видання “Новая газета” Денис Коротков підтвердив The Guardian, що двоє підозрюваних раніше працювали в компанії найманців. За його словами, для громадян Білорусі було незвично воювати з групою, оскільки за це їм загрожує тюремне ув’язнення.

“Ймовірно, що Сазонов і Ступницький воювали в Сирії. Вони не мають особливої ​​репутації, лише звичайні солдати Вагнера”, — сказав Коротков.

Наразі жоден з обвинувачених не перебуває під вартою, і прокурори вважають, що бійці могли бути передислоковані на передові позиції на Донбасі, де Путін розмістив більшість своїх збройних сил після відходу від Києва.

“Є ймовірність, що ці чоловіки все ще воюють в Україні, або їх уб’ють під час бойових дій. Ми все ще працюємо над цим, і зробимо все можливе, щоб їх заарештувати”, — наголосив старший прокурор Київської області Олег Ткаленко.