Після повідомлень про масові вбивства та зґвалтування росіянами цивільних жительів у Бучі, світом поширилися страшні кадри воєнних злочинів російської ПВК "Вагнера". Проте, насилля з боку бойовиків не обмежилося лише Україною. Подібна трагедія сталася у Центральноафриканській Республіці, де найманці мають значний вплив.

Джерело: CBS News.

Лідер російської ПВК “Вагнера” Євгеній Пригожин, давній соратник президента Росії Володимира Путіна, заявив, що його війська взяли перерву, оскільки їхня місія в Бахмуті на Донеччині завершена, і він передає контроль над містом регулярним російським військам.

Разом з російськими військовими найманців “Вагнера” звинувачують у тисячах воєнних злочинів з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Задовго до того, як вагнерівці стали загальновідомими в Україні, найманці діяли в деяких частинах Африки, де їх також звинувачують у скоєнні звірств.

Для того, аби зберегти контроль над прибутковими золотими копальнями та лісами, ПВК “Вагнера” фактично керує Центральноафриканською Республікою за допомогою страху та насильства.

За рік до трагедії у Бучі в Центральноафриканській Республіці сталися й інші масові вбивства. Проте без фото та глобальної уваги, оскільки ЗМІ нелегко потрапити в ЦАР.

Фостен-Аршанж Тудера, який є президентом ЦАР з 2016 року знаходиться під захистом бойовиків “Вагнера”. В обмін на це російська компанія отримує контракти на видобуток золота в країні.

Найманці навчають солдат ЦАР, допомагаючи їм розгромити групи повстанців, які хочуть скинути президента. Вагнерівці настільки захопили контроль в країні, що можуть діяти безкарно.

ЦАР настільки охоплена страхом, що попри створену спеціальну урядову комісію з розслідування ймовірних порушень прав людини, не надійшло жодного повідомлення про насилля.

CBS News зібрала докази про різанину в золотодобувному місті Бамбарі в лютому 2021 року від очевидців, чиї імена були змінені, щоб захистити їхню особу.

Близько обіду 15 лютого 2021 року, за словами очевидців, росіяни прийшли та знищили Бамбарі. Вони почали стріляти скрізь, без причини, ні з ким не спілкуючись і не ставлячи жодних запитань. Зазначається, що бойовик говорили російською та чеченською. Деякі були в масках і з довгими бородами.

Бамбарі — переважно мусульманська громада з дуже специфічними ритуалами поховання померлих.

Влада ЦАР стверджує, що в той час проводилася операція з викорінення повстанців, але людей розстрілювали без розбору.

“Коли вони зайшли в наш будинок, вони наказали всім чоловікам вийти. Декого заарештували, інших вбили на місці”, — сказала очевидеця Альзіна, яку відвезли на базу “Вагнера”. Там її зґвалтували найманці після чого на дівчину звалилася ганьба з боку громаді.

“Вони зґвалтували її в нашому домі… це стало будинком Вагнера, де вони пили й здійснювали ті жахливі дії”, — сказав брат постраждалої Альзіни, на ім’я Усман, говорячи про їхню іншу сестру.

“Що моя сім’я коли-небудь зробила Володимиру Путіну? Коли міжнародне товариство збирається прибрати “Вагнера” з нашої землі?”, — запитав Усман у сльозах.