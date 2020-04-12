Прокуратура Лос-Анджелеса висунула нове звинувачення в сексуальному насильстві проти американського продюсера Гарві Вайнштейна.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Інцидент нібито стався в травні 2010 року в одному з готелів Беверлі-Хіллз.

Раніше постраждалу опитали в якості свідка. Минулого місяця жінка, ім’я якої не називається, надала слідчим відомості, що підтверджують, що напад стався в межах 10-річного терміну позовної давності.

“Ми продовжуємо вивчати і посилювати нашу справу. Якщо ми знайдемо нові докази раніше зафіксованого злочину, ми з’ясуємо, чи слід подавати додаткові кримінальні звинувачення”, – йдеться в заяві прокуратури Лос-Анджелеса.

Якщо Вайнштейн буде визнаний винним, йому загрожує термін до 29 років ув’язнення у в’язниці штату.

Варто відзначити, що раніше продюсера засудили до 23 років позбавлення волі за злочини на сексуальному ґрунті. Він відбуває покарання у в’язниці штату Нью-Йорк.