Звернення було опубліковане на SoundCloud.
Повний текст вірша Вакарчука в оригіналі українською мовою:
Для мене справді є різниця де,
Для мене є різниця з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки…
А щодо того, хто кому товариш друг і брат,
На щастя кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку, під чобіт зла,
І як закрити гідність у «каптерку»,
І тих, хто молиться на голову козла,
І тих хто всує одягає «гимнастерку».
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя,
Старіють очі і від сміху. і від сліз, та не буває без очей облич,
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей Держави,
Какая разница, под чем, под кем и с чем,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно,
Жувати шоу, чи смоктати серіали,
Яка різниця — сало чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію — чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог, чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця де, і хто і з ким готовий побрататись,
Не проживе Держава без людей, людей, що вовкодавів не бояться.
Нагадаємо, що у своєму 13-хвилинному новорічному відеопривітанні Зеленський заявив, що не має наміру говорити про речі, які зазвичай звучать у святкових роликах Глави держави. Основним посиланням привітання українського лідера стало те, що відмінності між громадянами України — ідеологічні, політичні, релігійні, культурні тощо — не мають ставати причиною конфліктів та розбіжностей між нами.
- Президент України Володимир Зеленський закликав українців в новому 2020 році бути єдиною країною щодня, а не епізодично.
- У новорічному привітанні знявся і перший президент Леонід Кравчук.
- У новорічному привітанні Президента Володимира Зеленського також взяли участь зірки шоу-бізнесу та телеведучі.