Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук в віршах відповів на новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського.

Звернення було опубліковане на SoundCloud.

Повний текст вірша Вакарчука в оригіналі українською мовою:

Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки…

А щодо того, хто кому товариш друг і брат,

На щастя кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку, під чобіт зла,

І як закрити гідність у «каптерку»,

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих хто всує одягає «гимнастерку».

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя,

Старіють очі і від сміху. і від сліз, та не буває без очей облич,

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей Держави,

Какая разница, под чем, под кем и с чем,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно,

Жувати шоу, чи смоктати серіали,

Яка різниця — сало чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію — чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог, чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де, і хто і з ким готовий побрататись,

Не проживе Держава без людей, людей, що вовкодавів не бояться.

Нагадаємо, що у своєму 13-хвилинному новорічному відеопривітанні Зеленський заявив, що не має наміру говорити про речі, які зазвичай звучать у святкових роликах Глави держави. Основним посиланням привітання українського лідера стало те, що відмінності між громадянами України — ідеологічні, політичні, релігійні, культурні тощо — не мають ставати причиною конфліктів та розбіжностей між нами.