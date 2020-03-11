Про це повідомили в прес-службі партії.
“Сьогодні, 11 березня, з’їзд партії “Голос” обрав нового керівника партії — найкращого управлінця з команди “Голосу” Кіру Рудик”, — йдеться в повідомленні.
Таким чином, Святослав Вакарчук залишив посаду керівника “Голосу”, але залишається лідером партії.
“Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне: ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. … Кіра уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з неоціненим досвідом управління великими командами. А я як лідер буду продовжувати розбудовувати партію”, — зазначив він.
- За даними опитування, проведеного Центром Разумкова, якби вибори в Раду відбулися в лютому, партія “Голос” отримала б 3,2% підтримки та не потрапила б до парламенту.