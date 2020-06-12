Святослав Вакарчук склав свої депутатські повноваження у Верховній Раді, але його рішення не пов'язане з історією про нібито партійний конфлікт в "Голосі" через відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це йдеться в матеріалі Букв “Як же так, як же так, знову здався без бою: що чекає “Голос” без Вакарчука”.

Про рішення Вакарчука піти з парламенту більшість депутатів дізналася вчора вранці на засіданні фракції “Голос”. За кілька днів до офіційного оголошення рішення про нього знали керівник фракції Сергій Рахманін і очільниця партії Кіра Рудик.

“Нас зібрали на фракцію, і там Слава сказав майже те ж, що й говорив на брифінгу”, – розповіла #Буквам Соломія Бобровська.

Її колеги кажуть, що розмова була жорстка і відповіді Вакарчука були переконливі.

“Більше питання було, чому він це не робить після виборів”, – говорить один з депутатів.

Журналістам же Вакарчук сказав, що втомився дивитися, як партію через нього постійно критикують і хоче далі займатися підготовкою молодих кадрів.

“Мене постійно запитували виборці: яка моя основна мета. Моя основна мета – привести в Парламент нових професійних, порядних, патріотичних людей. Мене не цікавлять посади, політична кар’єра, влада. Я хочу змін у країні. Для цього, безумовно, потрібно змінювати Парламент. І я вважаю, що великою мірою наше завдання виконано. Фракція “Голосу” хоч і не велика, але дуже впливова в Парламенті”, – заявив він.

Після такої заяви Вакарчука в Мережі з’явилися чутки про те, що його рішення нібито пов’язане з конфліктом між ним і частиною партії. Йшлося про те, що Вакарчук нібито не підтримав звернення за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

“Якщо така розмова і була десь, то хіба що в персональних чатах. Вакарчука в цей час не було в парламенті, він був у Львові з мамою, яка погано почувалась, тому вочевидь нічого підписати і не міг”, – каже співрозмовник у партії.

У коментарі #Буквам Рахманін сказав, що історія з Аваковим точно не вплинула на рішення Вакарчука.

“Так, була жорстка розмова. Хтось був за, хтось був проти. Але щоб це стало причиною скласти мандат – це неправда. Тим більше, що ніхто і не вимагав від Вакарчука поставити підпис, якщо чесно”, – зазначив депутат.