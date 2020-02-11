Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“Призначення голови Офісу Президента – право Президента. Андрій Єрмак не просто політик і не просто юрист, він – парламентер команди Президента з Москвою. Це призначення може означати, що питання Донбасу буде пріоритетом для команди Президента”, – заявив Вакарчук.

На думку лідера “Голосу”, дуже важливо, щоб в переговорах був ключовим принцип збереження цілісності і суверенітету України і було гарантовано, щоб ніякі політичні питання не обговорювалися до повного вирішення всіх питань безпеки.

У той же час в партії нагадали, що вимагають перегляду Мінських угод, які, на думку представників політичної сили, невигідні для України.

“Вони підписані під тиском, їх реалізацію не підтримує більшість громадян України”, – сказав Вакарчук.