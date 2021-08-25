Про це повідомила прессекретарка Вакарчука Вікторія Хоменко.

Вона підтвердила, що у Вакарчука народився син, якого назвали на честь батька співака — Іваном.

“Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя”, — повідомила Хоменко.

Вона зазначила, що інформація щодо 19 серпня, як дати народження, не відповідає дійсності. Водночас прессекретарка Вакарчука не повідомила ані справжню дату народження дитини, ані те, ким є його матір.

Це перший син 46-річного співака – з колишньою дружиною, стилісткою Лялею Фонарьовою, Вакарчук дітей не завів. Замість цього він виховував дочку своєї обраниці Діану, яку з часом прийняв у свою творчу команду.

Пара розійшлася в червні цього року після 20 років відносин, але з них у шлюбі вони були шість років – офіційно відносини вони зареєстрували лише у 2015 році.