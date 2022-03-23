Про це повідомляє “Радіо Свобода” в Instagram.
За словами артиста, як тільки почалася війна, він пішов до військкомату та записався до ЗСУ. Наразі Вакарчук має звання лейтенанта, а також його направили до Львівської військово-цивільної адміністрації.
Його завдання – співати. Таку роль йому визначила Львівська ВЦА. Зараз Вакарчук співає у метро, на площах, у шпиталях – для простих мешканців, медиків та військових.
“Львівська ВЦА у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні й надихати людей. Такий це має вигляд. Тому я – на своєму місці, а якщо потрібно буде, безумовно буду захищати країну зі зброєю у руках”, – зазначив Святослав.
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