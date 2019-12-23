Про це повідомляє прес-служба політичної партії “Голос”.

“У суботу, 21 грудня, “Океан Ельзи дійсно виступав в Мінську на новорічному заході ІТ-компанії. Як говорив Святослав, музикою займатися він не припиняє (і це дозволено законодавством)”, – сказано в заяві.

При цьому в партії підкреслили, про творчість Вакарчука можна дізнатися на офіційній сторінці його музичної групи “Океан Ельзи”.

При цьому, за інформацією білоруського опозиційного видання “Білоруський партизан”, Вакарчук виступив на корпоративі компанії Wargaming, яка відома своєю грою World of Tanks.

Повідомляється, що компанія Wargaming працює на ринку комп’ютерних ігор вже 20 років. Центри компанії розміщені в Санкт-Петербурзі, Києві та Мінську.