Замість колишнього народного депутата від фракції "Голос" Святослава Вакарчука, який достроково склав свій мандат, до Верховної Ради зайде Андрій Шараскін. Найближчим часом Центральна виборча комісія винесе постанову про визнання його обраним.

Про це повідомили на офіційній сторінці політичної сили в Facebook.

В “Голосі” розповіли, що Шараскін (позивний “Богема”) – український доброволець, вчений, режисер і актор. З самого початку бойових дій на Донбасі він захищав територіальну цілісність України. Бойову діяльність Шараскін закінчив в січні 2016 року. У тому ж році він став заступником командувача “Української добровольчої армії”, займався суспільно-політичними питаннями.

У 2016 році Шараскін став главою Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного форуму “Трансформація України”. За оборону Донецького аеропорту він удостоєний ордена “За мужність” III ступеня, нагороджений медаллю “Учасник антитерористичної операції”, а також має відзнаку міністра оборони “Знак пошани”.