Про це повідомили на офіційній сторінці політичної сили в Facebook.

В “Голосі” розповіли, що Шараскін (позивний “Богема”) – український доброволець, вчений, режисер і актор. З самого початку бойових дій на Донбасі він захищав територіальну цілісність України. Бойову діяльність Шараскін закінчив в січні 2016 року. У тому ж році він став заступником командувача “Української добровольчої армії”, займався суспільно-політичними питаннями.

У 2016 році Шараскін став главою Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного форуму “Трансформація України”. За оборону Донецького аеропорту він удостоєний ордена “За мужність” III ступеня, нагороджений медаллю “Учасник антитерористичної операції”, а також має відзнаку міністра оборони “Знак пошани”.