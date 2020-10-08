Про це повідомили на офіційній сторінці політичної сили в Facebook.
В “Голосі” розповіли, що Шараскін (позивний “Богема”) – український доброволець, вчений, режисер і актор. З самого початку бойових дій на Донбасі він захищав територіальну цілісність України. Бойову діяльність Шараскін закінчив в січні 2016 року. У тому ж році він став заступником командувача “Української добровольчої армії”, займався суспільно-політичними питаннями.
У 2016 році Шараскін став главою Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного форуму “Трансформація України”. За оборону Донецького аеропорту він удостоєний ордена “За мужність” III ступеня, нагороджений медаллю “Учасник антитерористичної операції”, а також має відзнаку міністра оборони “Знак пошани”.
- Нагадаємо, що 11 червня лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень. 26 червня, на позачерговому з’їзді партії, делегати прийняли рішення про припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.