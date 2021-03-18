Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Емер Кук, виконавча директорка EMA сказала на брифінгу 16 березня:
“Ми як і раніше твердо переконані в тому, що переваги вакцини AstraZeneca в запобіганні COVID-19 з супутнім ризиком госпіталізації і смерті переважують ризик цих побічних ефектів”.
Вона зазначила, що кількість тромбів, зафіксованих у вакцинованих людей, не вища, ніж у населення в цілому.
“Ми знаємо, що у багатьох тисяч людей в ЄС утворюються тромби, тому ми хочемо встановити, чи викликано це вакциною або іншими причинами”, – сказала Кук.
У EMA розслідують випадки смерті після отримання вакцини AstraZeneca. Коли будуть готові результати – їх оприлюднять.
У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали країни зберегти кампанії вакцинації AstraZeneca. В організації зазначили, що не було ніяких доказів того, що вакцина, розроблена англо-шведською фармацевтичною компанією і Оксфордським університетом, провокує утворення тромбів і згортання крові.
Кук сказала, що рішення урядів призупинити використання вакцини AstraZeneca можуть підірвати довіру суспільства до неї.
“Наше завдання – переконатися, що дозволені нами вакцини безпечні і викликають довіру у громадян Європи”, – сказала вона.
Бельгія, Польща, Чехія і Україна заявили, що продовжать використовувати вакцину AstraZeneca.
“Я хочу повторити, що наша позиція така: ця вакцина – безпечний і ефективний варіант захисту громадян від коронавірусу. Вакцина продемонструвала 60% ефективності під час клінічних випробувань на етапі профілактики коронавірусної хвороби. Реальні дані свідчать про те, що ефективність може бути навіть вища” , – сказала Кук.
Детальніше про препарат
Вакцина COVID-19 AstraZeneca — це вакцина для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19 у людей віком 18 років і старше. COVID-19 викликається вірусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca розроблена на вірусі з сімейства аденовірусів, який був модифікований, аби містити ген для виробництва білка з SARS-CoV-2.
Вакцина COVID-19 AstraZeneca не містить власне вірусу SARS-CoV-2 і не може викликати COVID-19.
Згідно з інформацією Європейського агентства з лікарських засобів, у вакцини є побічні ефекти, але вони переважно є легкими або помірними та минають за кілька днів. Йдеться про:
- головний біль;
- втомлюваність;
- біль у місці ін’єкції;
- нудоту;
- біль у м’язах;
- озноб;
- лихоманка.
У менше ніж одного зі 100 пацієнтів фіксують такі побічні ефекти як запаморочення, зниження апетиту, висипи та біль у животі.
Однак нині немає досліджень, які фіксували б утворення тромбів як один із побічних ефектів вакцини.
Чому країни відмовляються від AstraZeneca?
Головна причина такого рішення – наростальні побоювання, що препарат AstraZeneca в окремих випадках викликає серйозні ускладнення, зокрема, утворення тромбів, що може призвести до смерті людини.
Першою про зупинку вакцинації препаратом AstraZeneca заявила Австрія. Там після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.
Випадок тромбозу також був зафіксований у Нідерландах.
В Словаччині померла 38-річна вчителька, якій напередодні вкололи препарат. За попередніми даними, причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія та легенева емболія.
В Італії після щеплення вакциною AstraZeneca помер учитель.
Після повідомлень про тромбоемболію у вакцинованих кілька країн – Данія, Норвегія, Люксембург, Латвія, Румунія, Нідерланди, Ірландія, Естонія, Литва – частково або повністю припинили використання вакцини британо-шведської фармкомпанії.
Таїланд та Демократична Республіка Конго також зупинили використання вакцини AstraZeneca.
Одночасно Бельгія, Польща, Чехія й Україна заявили, що продовжать щеплювати вакциною AstraZeneca.
- Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендує країнам Європейського союзу продовжити використання вакцини AstraZeneca, попри заяви деяких країн щодо утворення тромбів у пацієнтів.
- Компанія AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцини проти коронавірусу COVID-19 до Євросоюзу в першому кварталі приблизно до 30 млн доз.
- У Словаччині після вакцинації проти COVID-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca померла вчителька середньої школи. Зв’язок між смертю і препаратом поки не встановлений.
- В Естонії виявили два випадки утворення тромбів після вакцинації препаратами AstraZeneca та Pfizer.