У регулюючому органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA) підтвердили, що немає доказів того, що вакцина AstraZeneca проти COVID-19 викликає утворення тромбів і провокує згортання крові.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Емер Кук, виконавча директорка EMA сказала на брифінгу 16 березня:

“Ми як і раніше твердо переконані в тому, що переваги вакцини AstraZeneca в запобіганні COVID-19 з супутнім ризиком госпіталізації і смерті переважують ризик цих побічних ефектів”.

Вона зазначила, що кількість тромбів, зафіксованих у вакцинованих людей, не вища, ніж у населення в цілому.

“Ми знаємо, що у багатьох тисяч людей в ЄС утворюються тромби, тому ми хочемо встановити, чи викликано це вакциною або іншими причинами”, – сказала Кук.

У EMA розслідують випадки смерті після отримання вакцини AstraZeneca. Коли будуть готові результати – їх оприлюднять.

У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали країни зберегти кампанії вакцинації AstraZeneca. В організації зазначили, що не було ніяких доказів того, що вакцина, розроблена англо-шведською фармацевтичною компанією і Оксфордським університетом, провокує утворення тромбів і згортання крові.

Кук сказала, що рішення урядів призупинити використання вакцини AstraZeneca можуть підірвати довіру суспільства до неї.

“Наше завдання – переконатися, що дозволені нами вакцини безпечні і викликають довіру у громадян Європи”, – сказала вона.

Бельгія, Польща, Чехія і Україна заявили, що продовжать використовувати вакцину AstraZeneca.

“Я хочу повторити, що наша позиція така: ця вакцина – безпечний і ефективний варіант захисту громадян від коронавірусу. Вакцина продемонструвала 60% ефективності під час клінічних випробувань на етапі профілактики коронавірусної хвороби. Реальні дані свідчать про те, що ефективність може бути навіть вища” , – сказала Кук.

Детальніше про препарат

Вакцина COVID-19 AstraZeneca — це вакцина для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19 у людей віком 18 років і старше. COVID-19 викликається вірусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca розроблена на вірусі з сімейства аденовірусів, який був модифікований, аби містити ген для виробництва білка з SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не містить власне вірусу SARS-CoV-2 і не може викликати COVID-19.

Згідно з інформацією Європейського агентства з лікарських засобів, у вакцини є побічні ефекти, але вони переважно є легкими або помірними та минають за кілька днів. Йдеться про:

головний біль;

втомлюваність;

біль у місці ін’єкції;

нудоту;

біль у м’язах;

озноб;

лихоманка.

У менше ніж одного зі 100 пацієнтів фіксують такі побічні ефекти як запаморочення, зниження апетиту, висипи та біль у животі.

Однак нині немає досліджень, які фіксували б утворення тромбів як один із побічних ефектів вакцини.

Чому країни відмовляються від AstraZeneca?

Головна причина такого рішення – наростальні побоювання, що препарат AstraZeneca в окремих випадках викликає серйозні ускладнення, зокрема, утворення тромбів, що може призвести до смерті людини.

Першою про зупинку вакцинації препаратом AstraZeneca заявила Австрія. Там після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Випадок тромбозу також був зафіксований у Нідерландах.

В Словаччині померла 38-річна вчителька, якій напередодні вкололи препарат. За попередніми даними, причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія та легенева емболія.

В Італії після щеплення вакциною AstraZeneca помер учитель.

Після повідомлень про тромбоемболію у вакцинованих кілька країн – Данія, Норвегія, Люксембург, Латвія, Румунія, Нідерланди, Ірландія, Естонія, Литва – частково або повністю припинили використання вакцини британо-шведської фармкомпанії.

Таїланд та Демократична Республіка Конго також зупинили використання вакцини AstraZeneca.

Одночасно Бельгія, Польща, Чехія й Україна заявили, що продовжать щеплювати вакциною AstraZeneca.