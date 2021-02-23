Вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.

Про це свідчать дані дослідження міжнародної групи вчених, які опубліковані в науковому медичному журналі The Lancet.

Результати дослідження також публікувала пресслужба компанії AstraZeneca.

Так, минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca і Оксфордського університету для екстреного використання (для вакцинації осіб у віці 18 років і старше, в тому числі старше 65 років).

Передбачено введення двох доз вакцини з інтервалом від 4 до 12 тижнів.

Однак дані останніх досліджень показали, що більш тривалий інтервал між першою і другою дозами збільшує ефективність вакцини.

Так, з 23 квітня по 6 грудня 2020 року в рамках чотирьох клінічних досліджень були набрані та вакциновані 24 422 учасника у Великій Британії, Бразилії та Південно-Африканській Республіці. З них 17 178 були включені в первинний аналіз (8597 отримували вакцину, а 8581 – плацебо).

Згідно з результатами дослідження, після одноразового введення вакцини її ефективність на 22-90 день становила 76% (тобто захист не слабшав у тримісячний термін після вакцинації однієї дозою).

У разі отримання другої дози через три місяці і більше після першої ефективність вакцини AstraZeneca досягала 81,3%. Якщо ж повторну дозу вводили через шість тижнів або менше, її ефективність становила до 55,1%.

Як відзначили вчені, “3-місячний інтервал між введенням доз може мати переваги перед програмою з коротким інтервалом для захисту якомога більшої кількості людей, якщо не вистачає запасів вакцини”.

Дослідження також показало, що у людей у віці 18-55 років, які отримали другу дозу вакцини більш ніж через 12 тижнів після першої, рівні антитіл були більш ніж удвічі вищими, ніж у тих, хто отримав другу дозу протягом 6 тижнів після початкової вакцинації.

Так звані “небажані явища” були відзначені після введення доз у 0,9% учасників групи вакцинованих людей і 1,1% з плацебо-групи. Було зафіксовано 7 смертей, які вважаються не пов’язаними з вакцинацією: 2 у групі “вакцина” і 5 – у плацебо-групі.

AstraZeneca і вакцинація в Україні

Як відомо, Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут).

Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

Сьогодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.

Міністерство охорони здоров’я України вже зареєструвало вакцину AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

Раніше наша країна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин проти коронавірусу від компаній AstraZeneca і NovaVax (за прямими контрактами).

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, після першої поставки вакцини AstraZeneca обсягом 500 тисяч доз “далі в межах цієї закупівлі Україна до червня отримуватиме по 1 млн доз вакцини щомісяця, потім по 2 млн доз”.

Крім того, Україна отримала інформацію від глобального механізму COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року.

На першому етапі в Україні вакцинуватимуть такі групи населення: медиків COVID-лікарень; бригади швидкої меддопомоги; співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19; жителів і персонал будинків для літніх людей; військових на фронті.

На цьому етапі вакцинація буде здійснюватися мобільними бригадами.

Всі щеплення є добровільними і безкоштовними.