Covid-19 Україна

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Вакцина AstraZeneca погано захищає від південноафриканського штаму COVID-19: дослідження

Британсько-шведський виробник ліків AstraZeneca заявив в суботу, що його вакцина, розроблена в Оксфордському університеті, ймовірно, забезпечує лише обмежений захист від легких захворювань, викликаних південноафриканським варіантом COVID-19.

Неділя, 7 лютого 2021, 13:29

Про це пише Financial Times з посиланням на попередні результати дослідження.

Дослідження, проведене Університетом Вітватерсранда у Південній Африці і Оксфордським університетом, показало, що ефективність вакцини значно знизилася при вакцинації хворих південноафриканським варіантом коронавірусу.

Незважаючи на те, що жоден з понад 2026 учасників дослідження не помер та не був ушпиталений, результати дослідження можуть ускладнити гонку за впровадження вакцин.

“При випробуванні фази I/II початкові дані показали обмежену ефективність проти легкої форми захворювання, а головним чином – проти південноафриканського варіанту B.1.351”, – сказав представник AstraZeneca.

Зараз Оксфордський університет і AstraZeneca почали вносити зміни в свою вакцину з урахуванням особливостей південноафриканського штаму. У разі необхідності вони готові пройти клінічні розробки, щоб до осені випустити оновлену версію препарату.

У AstraZeneca все ж переконані, що їхня вакцина захищає від тяжкого перебігу хвороби, оскільки активність антитіл при її застосуванні така ж, як у інших COVID-вакцин.

“Ми дійсно вважаємо, що наша вакцина може захистити від важких захворювань, оскільки активність антитіл, яка їх нейтралізує, еквівалентна активності інших вакцин проти COVID-19, які продемонстрували активність проти більш важких захворювань, особливо коли інтервал дозування оптимізований до 8-12 тижнів”, – заявив прессекретар компанії.

  • Раніше повідомлялося, що виявлений у Великій Британії новий штам коронавірусу COVID-19 В.1.1.7 набув однієї з ключових мутацій в остеподібному білку, яка вже є у “південноафриканського” штаму.
  • Також стало відомо, що британські вчені почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу COVID-19, розроблених Оксфордським університетом та британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, а також американською Pfizer.
Теги: AstraZeneca, вакцина, дослідження, ефективність, Коронавірус

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