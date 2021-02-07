Вакцина AstraZeneca погано захищає від південноафриканського штаму COVID-19: дослідження

Британсько-шведський виробник ліків AstraZeneca заявив в суботу, що його вакцина, розроблена в Оксфордському університеті, ймовірно, забезпечує лише обмежений захист від легких захворювань, викликаних південноафриканським варіантом COVID-19.

Про це пише Financial Times з посиланням на попередні результати дослідження.

Дослідження, проведене Університетом Вітватерсранда у Південній Африці і Оксфордським університетом, показало, що ефективність вакцини значно знизилася при вакцинації хворих південноафриканським варіантом коронавірусу.

Незважаючи на те, що жоден з понад 2026 учасників дослідження не помер та не був ушпиталений, результати дослідження можуть ускладнити гонку за впровадження вакцин.

“При випробуванні фази I/II початкові дані показали обмежену ефективність проти легкої форми захворювання, а головним чином – проти південноафриканського варіанту B.1.351”, – сказав представник AstraZeneca.

Зараз Оксфордський університет і AstraZeneca почали вносити зміни в свою вакцину з урахуванням особливостей південноафриканського штаму. У разі необхідності вони готові пройти клінічні розробки, щоб до осені випустити оновлену версію препарату.

У AstraZeneca все ж переконані, що їхня вакцина захищає від тяжкого перебігу хвороби, оскільки активність антитіл при її застосуванні така ж, як у інших COVID-вакцин.

“Ми дійсно вважаємо, що наша вакцина може захистити від важких захворювань, оскільки активність антитіл, яка їх нейтралізує, еквівалентна активності інших вакцин проти COVID-19, які продемонстрували активність проти більш важких захворювань, особливо коли інтервал дозування оптимізований до 8-12 тижнів”, – заявив прессекретар компанії.