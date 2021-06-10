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Вакцина Johnson & Johnson ефективна проти різних штамів COVID-19 – вчені

Згідно з дослідженням Гарвардського університету, вакцина Johnson & Johnson проти COVID-19 викликає кілька імунних реакцій, що дозволяє їй бути ефективною проти різних штамів вірусу.

Четвер, 10 червня 2021, 13:14

Про це повідомляє видання The Hill.

Дослідження показало, що вакцина Johnson & Johnson активувала імунні відповіді проти початкового штаму COVID-19, а також штамів Alpha, Beta, Gamma і Epsilon.

Зазначається, що ця вакцина “забезпечує надійний захист від симптоматичних” випадків COVID-19 в Південній Африці і Бразилії, де штами викликали найбільшу кількість секвенуваних випадків.

Дослідники вивчили антитіла і клітинні імунні відповіді у 20 добровольців у віці від 18 до 55 років.

З’ясувалося, що при боротьбі зі штамами Beta, Gamma, вперше виявленими в Південній Африці і Бразилії, відповідно, з’явилося менше нейтралізують антитіл в порівнянні з початковим штамом COVID-19.

Ті, у кого був штам Beta, продукували в п’ять разів менше нейтралізуючих антитіл, ніж ті, у кого був початковий штам. Для Gamma-штаму у людей виробилося в 3,3 рази менше цих антитіл.

Дослідження показало, що одноразова доза Johnson & Johnson захищає від важкої форми COVID-19 86 відсотків учасників в США, 88 відсотків учасників в Бразилії і 82 відсотків в Південній Африці.

  • Напередодні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) визнало, що побічним ефектом COVID-вакцини Janssen (Johnson&Johnson) може бути тромбоз.
  • Раніше вчені компанії Johnson & Johnson заявили, що у них недостатньо даних про те, що їхня вакцина проти COVID-19 викликає тромби.
Теги: Johnson & Johnson, вакцина, дослідження, штам

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