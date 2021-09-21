Дводозова вакцина проти коронавірусу Johnson & Johnson забезпечує ефективний захист від зараження на 94%, в порівнянні з вакцинами Moderna та Pfizer.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У компанії опублікували деталі трьох досліджень, присвячених ефективності вакцини проти коронавірусу. Вони показали, що вакцина дає тривалий захист проти коронавірусу, а якщо додати бустерну дозу – захист тільки посилюється.

“Наші фактичні дані й дослідження третьої фази підтвердили, що вакцина Johnson & Johnson забезпечує надійний та тривалий захист від госпіталізацій, пов’язаних з COVID-19”, – пояснив доктор Матай Маммен, глобальний керівник відділу досліджень та розробок Janssen.

“Наша вакцина генерує сильну імунну відповідь та тривалу імунну пам’ять. А коли вводять бустерну вакцину Johnson & Johnson проти COVID-19, сила захисту проти COVID-19 тільки зростає”, – додав він.

27 лютого в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів видали дозвіл на використання вакцини Johnson & Johnson. Такою вакциною в США було щеплено майже 15 мільйонів американців.

У компанії додали, що введення двох доз вакцини з інтервалом у 56 днів, забезпечує 100% захист проти коронавірусу.

Люди, які отримали бустерну дозу вакцини, отримали в 12 разів більше антитіл проти коронавірусу.