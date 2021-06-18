Однодозова вакцина проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson розчарувала американських медиків. Це пов'язано із темпами виробництва та низькою якістю вакцини.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Використання вакцини Johnson & Johnson в екстреному режимі було дозволено наприкінці лютого. Тоді американські медики прогнозували, що зовсім скоро відбудеться прорив в темпах вакцинації населення проти коронавірусу.

Однак, протягом кількох місяців, в США було введено всього 11,8 млн доз вакцин Johnson & Johnson. Це менш як 4% від загальної кількості аналогічних вакцин.

На це є кілька причин. По-перше, ризик виникнення тромбозу. По0-друге, не завжди якісне виробництво. Приміром, минулого тижня в Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) в США наказали компанії Johnson & Johnson утилізувати майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, виготовлені на “проблемному виробництві”.

Чиновники сподівались на те, що вакцина Johnson & Johnson буде найбільш універсальною.

Алекс Горскі, виконавчий директор Johnson & Johnson, заявив минулого тижня, що він все ще сподівається, що вакцина може стати популярною за кордоном. Її збираються відправити у 26 країн. Зокрема, Африканський союз має отримати 400 мільйонів доз вакцини. Сотні мільйонів доз буду передано в рамках міжнародної ініціативи Covax.